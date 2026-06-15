Börse Frankfurt: DAX auf grünem Terrain

Am Montag steht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,36 Prozent im Plus bei 24 970,51 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,035 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,76 Prozent höher bei 25 068,37 Punkten in den Montagshandel, nach 24 635,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 899,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 085,80 Zählern.

DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, betrug der DAX-Kurs 23 950,57 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23 447,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 516,23 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 328,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,47 Prozent auf 190,30 EUR), Deutsche Bank (+ 3,76 Prozent auf 29,82 EUR), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (+ 3,37 Prozent auf 69,26 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 162,80 EUR), RWE (-1,95 Prozent auf 56,34 EUR), Commerzbank (-1,87 Prozent auf 36,14 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR) und Zalando (-1,54 Prozent auf 24,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 582 734 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,619 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at