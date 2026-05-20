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DAX-Performance im Blick 20.05.2026 17:58:51

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

So performte der DAX am dritten Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsende kletterte der DAX im XETRA-Handel um 1,36 Prozent auf 24 732,28 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,014 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 24 345,32 Zählern und damit 0,227 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 400,65 Punkte).

Bei 24 885,56 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 287,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 3,77 Prozent zu. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 24 417,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bewegte sich der DAX bei 25 260,69 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 24 036,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,786 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,40 Prozent auf 287,40 EUR), Deutsche Bank (+ 4,29 Prozent auf 28,06 EUR), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,24 Prozent auf 173,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen BASF (-2,29 Prozent auf 51,10 EUR), SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Scout24 (-1,84 Prozent auf 71,85 EUR), Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 58,82 EUR) und GEA (-0,81 Prozent auf 55,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 837 810 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 198,570 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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