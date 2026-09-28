Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|DAX-Entwicklung
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28.09.2026 17:58:53
Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten
Am Montag ging der DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 25 407,11 Punkten aus dem Montagshandel. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,112 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 25 443,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 408,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 575,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 360,32 Zählern.
DAX auf Jahressicht
Der DAX wurde vor einem Monat, am 28.08.2026, mit 26 569,99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 671,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 739,47 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,54 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26 618,74 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Merck (+ 2,56 Prozent auf 138,45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,33 Prozent auf 38,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,71 Prozent auf 40,48 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 50,80 EUR) und Daimler Truck (+ 1,10 Prozent auf 43,01 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 966,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens Energy (-1,21 Prozent auf 140,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,17 Prozent auf 70,88 EUR) und Zalando (-1,04 Prozent auf 21,80 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 854 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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