Börse Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Am Freitag schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 25 085,42 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,079 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,148 Prozent leichter bei 25 081,19 Punkten, nach 25 118,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 937,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 195,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 2,81 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 195,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 803,95 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 456,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,23 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 3,08 Prozent auf 26,12 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,79 Prozent auf 171,10 EUR), Commerzbank (+ 1,95 Prozent auf 38,64 EUR), Beiersdorf (+ 1,43 Prozent auf 77,82 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,36 Prozent auf 31,35 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 152,12 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 455,20 EUR), Rheinmetall (-2,09 Prozent auf 992,00 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 18,96 EUR) und Infineon (-1,19 Prozent auf 72,48 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 443 321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,419 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at