Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|DAX-Performance im Blick
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22.10.2026 09:28:50
Börse Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus
Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent leichter bei 25 418,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,107 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,574 Prozent auf 25 497,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 645,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 497,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 414,24 Zählern.
DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,478 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 25 578,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der DAX mit 25 155,41 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 24 151,13 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,21 Prozent auf 45,05 EUR), SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 210,65 EUR), Beiersdorf (+ 0,86 Prozent auf 81,88 EUR), Symrise (+ 0,79 Prozent auf 101,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 310,10 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-3,28 Prozent auf 129,26 EUR), Deutsche Bank (-2,71 Prozent auf 28,04 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 51,70 EUR), Siemens (-2,55 Prozent auf 259,95 EUR) und Commerzbank (-2,09 Prozent auf 36,51 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Im DAX ist die QIAGEN-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 491 590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 232,629 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
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|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|157,50
|-0,54%
|Beiersdorf AG
|83,68
|1,60%
|Commerzbank
|35,84
|0,76%
|Deutsche Bank AG
|27,57
|-1,66%
|Deutsche Börse AG
|309,90
|-2,12%
|Infineon AG
|48,80
|-1,67%
|QIAGEN N.V.
|45,00
|0,40%
|SAP SE
|212,50
|-0,89%
|Siemens AG
|255,25
|0,08%
|Siemens Energy AG
|118,88
|-2,46%
|Symrise AG
|101,55
|-0,93%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,20
|-0,99%
|Vonovia SE
|16,53
|-0,09%
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