Börse Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Am Freitag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,60 Prozent auf 24 765,96 Punkte nach unten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,091 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,644 Prozent auf 24 755,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24 915,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 718,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 772,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,793 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 934,67 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Wert von 24 702,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der DAX einen Stand von 24 370,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,923 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 900,10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 139,90 EUR), EON SE (+ 1,19 Prozent auf 19,12 EUR), BMW (+ 0,96 Prozent auf 58,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 26,93 EUR) und GEA (+ 0,75 Prozent auf 60,75 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4,28 Prozent auf 61,94 EUR), Siemens Energy (-2,49 Prozent auf 145,04 EUR), Siemens (-2,25 Prozent auf 264,60 EUR), Commerzbank (-1,74 Prozent auf 37,37 EUR) und Deutsche Bank (-1,72 Prozent auf 31,14 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 499 029 Aktien gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 205,888 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,87 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at