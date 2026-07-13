Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|XETRA-Handel im Blick
|
13.07.2026 15:59:00
Börse Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus
Am Montag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,10 Prozent fester bei 25 092,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,412 Prozent schwächer bei 24 963,80 Punkten in den Handel, nach 25 067,09 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des DAX betrug 25 154,58 Punkte, das Tagestief hingegen 24 963,80 Zähler.
DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24 635,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der DAX einen Wert von 23 742,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 255,31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,25 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 2,89 Prozent auf 35,59 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 26,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,60 Prozent auf 57,68 EUR), BASF (+ 2,50 Prozent auf 48,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,45 Prozent auf 255,10 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-3,99 Prozent auf 69,59 EUR), MTU Aero Engines (-1,93 Prozent auf 355,10 EUR), Siemens Energy (-1,67 Prozent auf 149,58 EUR), Fresenius SE (-1,67 Prozent auf 41,86 EUR) und Bayer (-1,36 Prozent auf 49,44 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 063 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 207,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,74 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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