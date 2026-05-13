Börse Frankfurt: DAX bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der DAX bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 24 105,24 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,020 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,729 Prozent auf 24 129,57 Punkte an der Kurstafel, nach 23 954,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 104,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 181,05 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,937 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der DAX noch bei 23 742,44 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Wert von 24 914,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, notierte der DAX bei 23 638,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 7,70 Prozent auf 121,70 EUR), Infineon (+ 4,35 Prozent auf 60,67 EUR), Siemens Energy (+ 3,85 Prozent auf 176,00 EUR), EON SE (+ 3,84 Prozent auf 18,81 EUR) und Allianz (+ 1,47 Prozent auf 373,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 1 148,00 EUR), adidas (-1,20 Prozent auf 140,30 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 261,50 EUR), Scout24 (-1,03 Prozent auf 72,15 EUR) und Beiersdorf (-0,93 Prozent auf 70,18 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 529 529 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,782 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at