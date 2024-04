Börse Frankfurt: DAX fällt am Freitagmittag zurück

Der DAX zeigt sich derzeit in Rot.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,48 Prozent schwächer bei 18 131,23 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,856 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,007 Prozent auf 18 401,83 Punkte an der Kurstafel, nach 18 403,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 088,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 401,83 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 1,95 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 05.03.2024, einen Wert von 17 698,40 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.01.2024, den Wert von 16 594,21 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.04.2023, den Stand von 15 520,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,12 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 186,15 EUR), RWE (+ 0,00 Prozent auf 31,16 EUR), Fresenius SE (-0,32 Prozent auf 25,12 EUR), Beiersdorf (-0,34 Prozent auf 130,45 EUR) und Daimler Truck (-0,49 Prozent auf 46,30 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-2,88 Prozent auf 24,96 EUR), Bayer (-2,80 Prozent auf 27,76 EUR), Siemens (-2,68 Prozent auf 171,42 EUR), Sartorius vz (-2,60 Prozent auf 340,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,58 Prozent auf 426,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 538 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 208,023 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,16 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at