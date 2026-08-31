Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index-Bewegung
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31.08.2026 15:58:30
Börse Frankfurt: DAX fällt am Montagnachmittag
Am Montag fällt der DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,91 Prozent auf 26 329,12 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,209 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,398 Prozent schwächer bei 26 464,14 Punkten, nach 26 569,99 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26 471,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 26 329,12 Einheiten.
DAX seit Beginn Jahr
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der DAX mit 25 629,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der DAX einen Stand von 25 104,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der DAX 23 902,21 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,29 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,17 Prozent auf 71,52 EUR), Zalando (+ 1,82 Prozent auf 24,60 EUR), Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 62,86 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 53,35 EUR) und Scout24 (+ 0,56 Prozent auf 80,90 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,37 Prozent auf 143,16 EUR), Vonovia SE (-2,97 Prozent auf 19,26 EUR), Heidelberg Materials (-2,38 Prozent auf 166,00 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 127,40 EUR) und QIAGEN (-1,94 Prozent auf 36,86 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 969 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 220,942 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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