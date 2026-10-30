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DAX-Performance im Blick 30.10.2026 09:28:47

Börse Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach

Börse Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach

Der DAX bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,46 Prozent tiefer bei 25 920,35 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,130 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 948,61 Zählern und damit 0,350 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 039,68 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 948,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 912,58 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,71 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25 199,19 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 25 612,03 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Wert von 24 118,89 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,63 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 4,15 Prozent auf 49,95 EUR), Beiersdorf (+ 3,24 Prozent auf 83,42 EUR), Henkel vz (+ 2,26 Prozent auf 80,46 EUR), Scout24 (+ 1,87 Prozent auf 84,35 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 211,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,21 Prozent auf 129,18 EUR), Infineon (-4,04 Prozent auf 51,83 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 268,65 EUR), Deutsche Bank (-1,62 Prozent auf 30,65 EUR) und HOCHTIEF (-1,51 Prozent auf 378,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 697 869 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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