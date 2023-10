Börse Frankfurt: DAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,00 Prozent tiefer bei 14 894,32 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,541 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 1,15 Prozent tiefer bei 14 872,02 Punkten, nach 15 045,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 14 936,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 820,16 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 2,14 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 20.09.2023, einen Wert von 15 781,59 Punkten auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 20.07.2023, bei 16 204,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 12 767,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,86 Prozent aufwärts. 16 528,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. 13 976,44 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Covestro (+ 1,55 Prozent auf 48,36 EUR), Fresenius SE (+ 1,16 Prozent auf 25,19 EUR), Beiersdorf (+ 0,91 Prozent auf 122,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,82 Prozent auf 158,95 EUR) und Rheinmetall (+ 0,77 Prozent auf 260,30 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-4,66 Prozent auf 245,50 EUR), Heidelberg Materials (-3,05 Prozent auf 68,68 EUR), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 10,91 EUR), adidas (-2,41 Prozent auf 170,12 EUR) und Porsche Automobil vz (-2,25 Prozent auf 44,78 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 168 930 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 141,697 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at