Börse Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der DAX zeigt sich am Mittwoch schwächer.

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 23 933,17 Punkte nach unten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,024 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,227 Prozent auf 24 072,90 Punkte an der Kurstafel, nach 24 018,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 918,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 110,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 300,75 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Wert von 24 309,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der DAX einen Stand von 22 425,83 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 2,47 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 8,49 Prozent auf 149,50 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 55,07 EUR), Airbus SE (+ 4,24 Prozent auf 173,08 EUR), Scout24 (+ 4,00 Prozent auf 70,20 EUR) und Symrise (+ 3,57 Prozent auf 76,06 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Healthineers (-3,15 Prozent auf 34,15 EUR), Deutsche Bank (-2,88 Prozent auf 26,51 EUR), Merck (-2,69 Prozent auf 108,45 EUR), Hannover Rück (-2,64 Prozent auf 258,60 EUR) und BMW (-2,57 Prozent auf 77,32 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 316 039 Aktien gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 191,976 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at