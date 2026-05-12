Börse Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,54 Prozent schwächer bei 23 974,67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,022 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,24 Prozent auf 24 048,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 350,28 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 210,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 920,70 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 803,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der DAX noch bei 24 852,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der DAX einen Wert von 23 566,54 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,30 Prozent nach unten. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 3,67 Prozent auf 38,44 EUR), Scout24 (+ 3,11 Prozent auf 72,90 EUR), QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 28,80 EUR), Symrise (+ 1,68 Prozent auf 74,02 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,05 Prozent auf 37,66 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,09 Prozent auf 468,90 EUR), Infineon (-5,91 Prozent auf 58,14 EUR), Zalando (-5,57 Prozent auf 19,09 EUR), Siemens Energy (-5,05 Prozent auf 169,48 EUR) und Daimler Truck (-2,65 Prozent auf 39,30 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 712 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,962 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. Mit 6,80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at