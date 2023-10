Börse Frankfurt: DAX letztendlich im Minus

Am Montag sank der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,91 Prozent auf 15 247,21 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,574 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,347 Prozent auf 15 439,96 Punkte an der Kurstafel, nach 15 386,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 15 192,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 476,38 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 15 840,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bewegte sich der DAX bei 16 147,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, einen Stand von 12 114,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 8,37 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 2,27 Prozent auf 21,61 EUR), Continental (+ 0,72 Prozent auf 67,24 EUR), Porsche (+ 0,63 Prozent auf 89,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 19,93 EUR) und Henkel vz (+ 0,18 Prozent auf 67,58 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Fresenius SE (-3,60 Prozent auf 28,40 EUR), Deutsche Bank (-3,20 Prozent auf 10,12 EUR), RWE (-3,16 Prozent auf 34,04 EUR), EON SE (-2,72 Prozent auf 10,90 EUR) und Commerzbank (-2,55 Prozent auf 10,52 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 709 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 143,663 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at