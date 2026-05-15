Börse Frankfurt: DAX nachmittags im Minus

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,89 Prozent leichter bei 23 994,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,006 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,928 Prozent schwächer bei 24 229,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 456,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 939,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 297,95 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,39 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 15.04.2026, einen Stand von 24 066,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der DAX auf 24 914,88 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 695,59 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,22 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 145,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 471,80 EUR), Hannover Rück (+ 0,76 Prozent auf 237,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,70 Prozent auf 244,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,49 Prozent auf 37,17 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Heidelberg Materials (-6,78 Prozent auf 169,85 EUR), Siemens (-5,50 Prozent auf 258,65 EUR), Infineon (-5,48 Prozent auf 64,34 EUR), Siemens Energy (-5,11 Prozent auf 167,96 EUR) und MTU Aero Engines (-3,79 Prozent auf 276,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 632 067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 203,372 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at