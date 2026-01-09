Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,50 Prozent stärker bei 25 254,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,156 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,014 Prozent auf 25 124,02 Punkte an der Kurstafel, nach 25 127,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 107,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 281,18 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,32 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 24 162,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der DAX 24 611,25 Punkte auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2025, den Stand von 20 317,10 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 104,70 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 212,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,18 Prozent auf 39,86 EUR), Henkel vz (+ 2,00 Prozent auf 71,42 EUR) und Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 886,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-2,10 Prozent auf 382,00 EUR), Commerzbank (-2,02 Prozent auf 34,90 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 385,50 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 39,05 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,20 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 678 396 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,282 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

