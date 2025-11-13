Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,80 Prozent tiefer bei 24 185,91 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,075 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,056 Prozent auf 24 367,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 381,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 181,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 416,33 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 387,93 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 24 185,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bewegte sich der DAX bei 19 003,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,78 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Punkte.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 5,14 Prozent auf 121,65 EUR), Bayer (+ 1,93 Prozent auf 29,62 EUR), Brenntag SE (+ 1,42 Prozent auf 49,89 EUR), Porsche Automobil (+ 1,23 Prozent auf 37,74 EUR) und Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,61 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens (-5,97 Prozent auf 235,45 EUR), Siemens Healthineers (-3,35 Prozent auf 43,32 EUR), Siemens Energy (-2,61 Prozent auf 104,55 EUR), RWE (-1,92 Prozent auf 45,96 EUR) und EON SE (-1,88 Prozent auf 15,17 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4 701 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,131 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

