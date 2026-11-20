Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,66 Prozent leichter bei 25 040,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,130 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,09 Prozent auf 25 187,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25 463,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 916,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 194,64 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 6,47 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der DAX mit 25 304,42 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 983,04 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Wert von 23 278,85 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,86 Prozent auf 37,77 EUR), Vonovia SE (+ 1,88 Prozent auf 17,12 EUR), Hannover Rück (+ 1,80 Prozent auf 294,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 26,30 EUR) und Beiersdorf (+ 0,94 Prozent auf 79,76 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Scout24 (-6,49 Prozent auf 82,10 EUR), Infineon (-5,37 Prozent auf 46,70 EUR), Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 120,14 EUR), HOCHTIEF (-3,32 Prozent auf 343,80 EUR) und Siemens (-3,32 Prozent auf 258,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 615 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 218,935 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at