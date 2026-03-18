Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Beim DAX lassen sich am Mittwoch erneut Gewinne beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,59 Prozent höher bei 23 870,51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,012 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,448 Prozent höher bei 23 837,20 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 730,92 Punkten am Vortag.

Bei 23 885,36 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 832,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 1,66 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 278,21 Punkten gehandelt. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 24 199,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, betrug der DAX-Kurs 23 380,70 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,73 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 927,55 Punkten markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 3,63 Prozent auf 174,10 EUR), Deutsche Bank (+ 2,17 Prozent auf 26,43 EUR), Siemens Energy (+ 2,10 Prozent auf 153,00 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 223,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,61 Prozent auf 45,38 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 32,92 EUR), Hannover Rück (-0,66 Prozent auf 272,00 EUR), Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 249,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,50 Prozent auf 40,07 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 551,00 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 424 017 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 194,094 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at