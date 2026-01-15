Börse Frankfurt: DAX sackt zum Start ab

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 25 283,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,183 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,041 Prozent tiefer bei 25 275,83 Punkten, nach 25 286,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 294,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 267,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,137 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der DAX auf 24 229,91 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der DAX bei 24 181,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der DAX noch bei 20 574,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,03 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 448,98 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 2,93 Prozent auf 164,85 EUR), Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 42,04 EUR), Daimler Truck (+ 1,20 Prozent auf 41,32 EUR) und Siemens (+ 1,02 Prozent auf 261,70 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius SE (-1,58 Prozent auf 51,16 EUR), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 60,09 EUR) und Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 883,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 379 968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,032 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at