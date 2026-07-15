Börse Frankfurt: DAX schließt im Minus

Der DAX gab zum Handelsende nach.

Am Mittwoch bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,51 Prozent tiefer bei 25 018,81 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,099 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,704 Prozent tiefer bei 24 970,05 Punkten in den Handel, nach 25 147,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 839,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 055,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,220 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 24 894,01 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Wert von 24 066,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, stand der DAX bei 24 060,29 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,95 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 74,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,47 Prozent auf 174,30 EUR), BMW (+ 2,79 Prozent auf 58,92 EUR), Scout24 (+ 2,68 Prozent auf 74,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 46,29 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), BASF (-2,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-2,87 Prozent auf 47,71 EUR), Commerzbank (-2,56 Prozent auf 38,03 EUR) und Siemens Energy (-1,26 Prozent auf 152,18 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 839 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,412 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at