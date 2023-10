Börse Frankfurt: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch ging es im DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 15 460,01 Punkte nach oben. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,552 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,368 Prozent auf 15 366,78 Punkte an der Kurstafel, nach 15 423,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 486,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 361,74 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,09 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 11.09.2023, den Wert von 15 800,99 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 11.07.2023, einen Wert von 15 790,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der DAX auf 12 220,25 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 9,89 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 976,44 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 261,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,16 Prozent auf 23,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,79 Prozent auf 12,20 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,25 Prozent auf 47,16 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,07 Prozent auf 109,28 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Fresenius SE (-7,84 Prozent auf 25,51 EUR), Zalando (-2,16 Prozent auf 22,16 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 162,40 EUR), Continental (-1,18 Prozent auf 65,56 EUR) und Covestro (-1,13 Prozent auf 49,81 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Fresenius SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 781 240 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 142,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

