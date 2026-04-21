Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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21.04.2026 17:59:00
Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben
Der DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,50 Prozent schwächer bei 24 295,01 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,092 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,370 Prozent auf 24 508,20 Punkte an der Kurstafel, nach 24 417,80 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des DAX betrug 24 606,84 Punkte, das Tagestief hingegen 24 247,31 Zähler.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 22 380,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 560,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 21 205,86 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,996 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,83 Prozent auf 72,40 EUR), RWE (+ 1,57 Prozent auf 58,26 EUR), Allianz (+ 1,41 Prozent auf 394,80 EUR), BASF (+ 1,12 Prozent auf 53,49 EUR) und Brenntag SE (+ 0,97 Prozent auf 60,38 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-5,80 Prozent auf 311,90 EUR), Beiersdorf (-3,46 Prozent auf 74,70 EUR), Bayer (-3,36 Prozent auf 39,97 EUR), Airbus SE (-3,33 Prozent auf 170,44 EUR) und Rheinmetall (-3,04 Prozent auf 1 431,00 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 301 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,775 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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