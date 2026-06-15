Börse Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 1,72 Prozent höher bei 25 059,70 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,035 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,76 Prozent auf 25 068,37 Punkte an der Kurstafel, nach 24 635,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 051,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 085,80 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der DAX auf 23 950,57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23 447,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 516,23 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,12 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,58 Prozent auf 329,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,91 Prozent auf 191,10 EUR), Vonovia SE (+ 3,58 Prozent auf 21,12 EUR), Deutsche Bank (+ 3,51 Prozent auf 29,75 EUR) und Continental (+ 3,35 Prozent auf 74,72 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil RWE (-1,43 Prozent auf 56,64 EUR), Rheinmetall (-1,13 Prozent auf 1 192,00 EUR), Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 247,90 EUR), EON SE (-0,30 Prozent auf 18,36 EUR) und Merck (+ 0,38 Prozent auf 133,75 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 799 908 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at