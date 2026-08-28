Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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28.08.2026 12:26:48
Börse Frankfurt: DAX steigt mittags
Am Freitag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 26 520,90 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,186 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,483 Prozent auf 26 494,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 367,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 467,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 553,96 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der DAX noch bei 25 464,01 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 25 092,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, notierte der DAX bei 24 039,92 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,08 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 573,50 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 2,49 Prozent auf 59,20 EUR), Brenntag SE (+ 1,92 Prozent auf 61,66 EUR), BMW (+ 1,90 Prozent auf 61,08 EUR), Infineon (+ 1,71 Prozent auf 58,15 EUR) und Continental (+ 1,59 Prozent auf 70,18 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,23 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 188,24 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,60 Prozent auf 39,89 EUR), Scout24 (-0,55 Prozent auf 80,80 EUR) und Zalando (-0,33 Prozent auf 23,92 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 009 613 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,608 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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