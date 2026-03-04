Volkswagen Aktie

DAX-Entwicklung 04.03.2026 17:59:08

Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels

Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels

Für den DAX ging es am Mittwochabend aufwärts.

Am Mittwoch ging es im DAX via XETRA zum Handelsende um 1,79 Prozent auf 24 216,26 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,111 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,465 Prozent fester bei 23 901,32 Punkten in den Handel, nach 23 790,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 242,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 814,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1,94 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 04.02.2026, mit 24 603,04 Punkten bewertet. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 23 882,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, betrug der DAX-Kurs 22 326,81 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,32 Prozent abwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 601,11 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 5,52 Prozent auf 42,02 EUR), Infineon (+ 5,43 Prozent auf 43,95 EUR), Siemens Energy (+ 4,73 Prozent auf 162,75 EUR), Rheinmetall (+ 3,70 Prozent auf 1 638,50 EUR) und Siemens Healthineers (+ 3,34 Prozent auf 41,41 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Brenntag SE (-4,33 Prozent auf 47,05 EUR), adidas (-3,60 Prozent auf 141,80 EUR), Symrise (-3,09 Prozent auf 70,94 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 37,40 EUR) und Vonovia SE (-1,24 Prozent auf 26,39 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 9 109 029 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 195,098 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Daimler Truck

24.02.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
19.02.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

adidas 148,65 5,13% adidas
Bayer 37,46 -1,10% Bayer
Brenntag SE 47,00 -0,68% Brenntag SE
Daimler Truck 42,04 0,00% Daimler Truck
Infineon AG 44,11 -0,32% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 34,41 0,56% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 619,00 -1,55% Rheinmetall AG
SAP SE 168,32 -0,09% SAP SE
Siemens Energy AG 161,40 -1,07% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 40,67 -2,07% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 72,40 1,77% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,46 -0,13% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 26,30 -0,68% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 251,09 0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
10:11 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

