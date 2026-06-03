Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent auf 24 839,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,065 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,843 Prozent auf 24 912,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 124,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 973,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 832,41 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,973 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 292,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23 790,65 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 24 091,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,22 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 3,48 Prozent auf 57,04 EUR), EON SE (+ 2,05 Prozent auf 18,16 EUR), Merck (+ 1,49 Prozent auf 132,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 160,76 EUR) und Zalando (+ 1,31 Prozent auf 23,89 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,55 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Bank (-3,40 Prozent auf 27,00 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 157,52 EUR), Scout24 (-3,23 Prozent auf 73,40 EUR) und Heidelberg Materials (-2,92 Prozent auf 177,95 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 033 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,831 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at