Börse Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste

Um 15:41 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 1,05 Prozent auf 24 443,42 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,092 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 1,28 Prozent tiefer bei 24 385,04 Punkten, nach 24 702,24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24 465,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 290,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, stand der DAX bei 22 380,19 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 24 703,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 21 205,86 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,391 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 2,36 Prozent auf 57,22 EUR), Commerzbank (+ 2,02 Prozent auf 36,79 EUR), Hannover Rück (+ 1,02 Prozent auf 278,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,96 Prozent auf 263,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 569,20 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen MTU Aero Engines (-2,95 Prozent auf 335,90 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 151,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,83 Prozent auf 90,08 EUR), Continental (-2,30 Prozent auf 66,12 EUR) und Siemens Healthineers (-2,11 Prozent auf 38,09 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 293 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 188,775 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at