Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Am Donnerstag gewann der DAX via XETRA letztendlich 1,28 Prozent auf 24 876,24 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,122 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,29 Prozent auf 24 877,63 Punkte an der Kurstafel, nach 24 560,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24 937,08 Punkte, das Tagestief hingegen 24 772,54 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,258 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 283,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der DAX noch bei 24 151,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der DAX einen Wert von 21 254,27 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,37 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 349,54 Punkten markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,51 Prozent auf 105,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,32 Prozent auf 37,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,28 Prozent auf 238,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,02 Prozent auf 33,40 EUR) und Infineon (+ 3,66 Prozent auf 42,59 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 790,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,79 Prozent auf 377,00 EUR), RWE (-0,77 Prozent auf 51,30 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR) und Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 235,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 358 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at