Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schlussendlich beendete der DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25 306,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,130 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,395 Prozent schwächer bei 25 219,71 Punkten, nach 25 319,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 050,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 407,14 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 25 304,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 846,69 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 24 258,80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 3,84 Prozent auf 42,83 EUR), EON SE (+ 2,88 Prozent auf 18,02 EUR), Scout24 (+ 1,75 Prozent auf 81,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 41,36 EUR) und Merck (+ 1,42 Prozent auf 146,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Brenntag SE (-3,44 Prozent auf 62,26 EUR), Zalando (-2,89 Prozent auf 25,16 EUR), Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR) und Commerzbank (-1,08 Prozent auf 36,69 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 045 591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at