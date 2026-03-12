Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Am Donnerstag ging es im DAX via XETRA letztendlich um 0,29 Prozent auf 23 572,44 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,045 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,263 Prozent schwächer bei 23 577,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 640,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 368,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 703,55 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,49 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Stand von 24 852,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 186,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 676,41 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,94 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 22 927,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 9,50 Prozent auf 22,02 EUR), Brenntag SE (+ 5,10 Prozent auf 49,08 EUR), BASF (+ 4,62 Prozent auf 48,45 EUR), Hannover Rück (+ 4,45 Prozent auf 258,40 EUR) und Symrise (+ 4,22 Prozent auf 73,10 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-5,27 Prozent auf 25,71 EUR), Heidelberg Materials (-4,46 Prozent auf 162,65 EUR), Commerzbank (-4,09 Prozent auf 30,23 EUR), Continental (-3,56 Prozent auf 61,78 EUR) und Infineon (-3,08 Prozent auf 40,27 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 887 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 193,160 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,12 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at