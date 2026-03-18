Börse Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

Am Abend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,86 Prozent schwächer bei 23 527,63 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,012 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,448 Prozent auf 23 837,20 Punkte an der Kurstafel, nach 23 730,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 449,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 957,10 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,201 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 18.02.2026, einen Stand von 25 278,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 199,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 380,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,12 Prozent nach unten. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 927,55 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2,50 Prozent auf 172,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 45,36 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 152,10 EUR), Commerzbank (+ 1,48 Prozent auf 32,88 EUR) und Infineon (+ 0,85 Prozent auf 39,97 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen SAP SE (-2,89 Prozent auf 161,44 EUR), Deutsche Telekom (-2,72 Prozent auf 32,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,67 Prozent auf 538,60 EUR), Scout24 (-2,66 Prozent auf 67,70 EUR) und EON SE (-2,56 Prozent auf 19,78 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 686 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 194,094 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at