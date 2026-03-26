Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,93 Prozent auf 22 743,43 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,937 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,942 Prozent auf 22 740,71 Punkte an der Kurstafel, nach 22 957,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 22 557,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 813,41 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,63 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 25 289,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der DAX 22 839,03 Punkte auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,32 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,66 Prozent auf 57,10 EUR), adidas (+ 2,30 Prozent auf 135,70 EUR), BASF (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,04 Prozent auf 38,80 EUR) und Beiersdorf (+ 0,96 Prozent auf 75,68 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 153,50 EUR), Porsche Automobil (-2,93 Prozent auf 31,12 EUR), MTU Aero Engines (-2,53 Prozent auf 312,10 EUR), Zalando (-2,52 Prozent auf 20,93 EUR) und Vonovia SE (-2,45 Prozent auf 21,06 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 424 960 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 171,514 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,01 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at