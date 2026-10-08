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Kursverlauf 08.10.2026 15:58:48

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer

Mit dem DAX geht es am Nachmittag abwärts.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,64 Prozent tiefer bei 24 942,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,113 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 884,62 Zählern und damit 0,875 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 104,36 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 792,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 997,26 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der DAX-Kurs 26 007,63 Punkte. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 24 897,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 597,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 69,95 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Hannover Rück (+ 0,84 Prozent auf 264,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 933,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 294,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-3,87 Prozent auf 67,04 EUR), Fresenius SE (-3,65 Prozent auf 41,71 EUR), QIAGEN (-3,57 Prozent auf 39,35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,73 Prozent auf 36,40 EUR) und Infineon (-2,54 Prozent auf 59,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 221 599 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 217,682 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Börse AG 294,70 0,61% Deutsche Börse AG
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Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,04 -1,15% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 264,20 1,23% Hannover Rück
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,11 -1,76% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 39,57 -1,21% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 937,40 1,32% Rheinmetall AG
SAP SE 188,70 0,66% SAP SE
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