Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter

Wenig Veränderung war am Dienstagabend in Frankfurt zu beobachten.

Der DAX ging nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 24 985,82 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,122 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,217 Prozent auf 24 960,59 Punkte an der Kurstafel, nach 25 014,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 935,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 075,75 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 261,64 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.11.2025, einen Wert von 23 959,99 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.02.2025, einen Stand von 21 911,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,82 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Symrise (+ 6,98 Prozent auf 76,64 EUR), Brenntag SE (+ 5,50 Prozent auf 58,36 EUR), BASF (+ 4,64 Prozent auf 50,92 EUR), Zalando (+ 4,62 Prozent auf 22,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,62 Prozent auf 104,55 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-4,62 Prozent auf 150,60 EUR), Allianz (-2,58 Prozent auf 377,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 216,20 EUR), Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 629,00 EUR) und Hannover Rück (-1,14 Prozent auf 242,20 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 824 406 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,456 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

