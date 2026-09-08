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DAX-Kursentwicklung 08.09.2026 17:58:46

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter

DAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25 992,92 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,169 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,420 Prozent tiefer bei 25 897,22 Punkten, nach 26 006,53 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26 026,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 799,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 319,45 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 24 616,22 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 23 807,13 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,92 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 3,21 Prozent auf 44,69 EUR), Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 051,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,57 Prozent auf 83,10 EUR), HOCHTIEF (+ 2,34 Prozent auf 446,80 EUR) und Brenntag SE (+ 1,44 Prozent auf 61,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Hannover Rück (-2,44 Prozent auf 247,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,88 Prozent auf 161,95 EUR) und Continental (-1,69 Prozent auf 71,18 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4 958 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 147,40 -0,24% adidas
Brenntag SE 61,64 1,52% Brenntag SE
Continental AG 70,84 -1,53% Continental AG
Fresenius SE & Co. KGaA 44,62 4,23% Fresenius SE & Co. KGaA
Hannover Rück 247,60 -2,90% Hannover Rück
Heidelberg Materials 161,30 -2,33% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 442,20 1,66% HOCHTIEF AG
Infineon AG 58,44 -4,04% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 502,20 -2,22% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 051,20 2,78% Rheinmetall AG
SAP SE 180,70 -0,87% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 82,72 2,40% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,73 0,00% Vonovia SE

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