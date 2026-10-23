MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Marktbericht
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23.10.2026 17:58:46
Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent tiefer bei 25 152,31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,126 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,182 Prozent auf 25 325,58 Punkte an der Kurstafel, nach 25 371,75 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 329,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 013,54 Zählern.
DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,52 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bewegte sich der DAX bei 25 410,63 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 23.07.2026, mit 24 763,12 Punkten bewertet. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 24 207,79 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,50 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,27 Prozent auf 40,46 EUR), Beiersdorf (+ 2,41 Prozent auf 84,12 EUR), Zalando (+ 2,25 Prozent auf 26,82 EUR), Fresenius SE (+ 1,75 Prozent auf 46,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,65 Prozent auf 147,80 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil MTU Aero Engines (-4,84 Prozent auf 316,70 EUR), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR), Infineon (-2,44 Prozent auf 48,67 EUR) und RWE (-2,15 Prozent auf 55,62 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 118 669 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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