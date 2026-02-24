Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 25 021,65 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,163 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,159 Prozent leichter bei 24 952,16 Punkten in den Handel, nach 24 991,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 878,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 091,95 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 24 900,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wurde der DAX mit 23 239,18 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der DAX einen Stand von 22 425,93 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,97 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 3,55 Prozent auf 74,72 EUR), Symrise (+ 2,96 Prozent auf 78,04 EUR), RWE (+ 1,93 Prozent auf 52,68 EUR), QIAGEN (+ 1,78 Prozent auf 41,12 EUR) und Beiersdorf (+ 1,76 Prozent auf 109,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-7,51 Prozent auf 38,28 EUR), MTU Aero Engines (-6,64 Prozent auf 371,10 EUR), Fresenius SE (-2,63 Prozent auf 50,36 EUR), Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 30,14 EUR) und Heidelberg Materials (-1,33 Prozent auf 200,80 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 429 849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,124 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

