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Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Kursverlauf 18.08.2026 09:28:43

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag geht es im DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 26 244,29 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,201 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,219 Prozent tiefer bei 26 280,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 338,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26 242,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 292,95 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 830,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 307,92 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 24 314,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,95 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell BMW (+ 0,79 Prozent auf 58,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,77 Prozent auf 55,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 28,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 73,64 EUR) und BASF (+ 0,55 Prozent auf 50,79 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 159,88 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 279,65 EUR), HOCHTIEF (-0,78 Prozent auf 434,80 EUR) und RWE (-0,64 Prozent auf 58,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 193 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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