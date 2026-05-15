Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Freitag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,81 Prozent auf 24 258,29 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,006 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,928 Prozent schwächer bei 24 229,29 Punkten, nach 24 456,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 219,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 258,32 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,308 Prozent zurück. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 15.04.2026, einen Stand von 24 066,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 24 914,88 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 23 695,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,15 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 177,40 EUR), SAP SE (+ 1,95 Prozent auf 143,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,50 Prozent auf 475,20 EUR), Hannover Rück (+ 1,27 Prozent auf 239,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,57 Prozent auf 37,20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-5,89 Prozent auf 64,06 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 171,66 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 177,75 EUR), Siemens (-1,95 Prozent auf 268,35 EUR) und Deutsche Bank (-1,59 Prozent auf 26,98 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 762 659 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 203,372 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at