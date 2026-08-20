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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Marktbericht 20.08.2026 09:28:41

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start schwächer

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start schwächer

Das macht der DAX aktuell.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 26 040,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,175 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,155 Prozent auf 26 050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 091,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 062,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 040,77 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der DAX mit 24 846,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 737,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der DAX mit 24 276,97 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 573,50 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Continental (+ 1,58 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (+ 1,47 Prozent auf 59,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 75,76 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 38,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,99 Prozent auf 45,47 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-2,43 Prozent auf 60,18 EUR), SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), BASF (-1,53 Prozent auf 51,00 EUR), Merck (-1,37 Prozent auf 136,45 EUR) und Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 314 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 151,35 -2,76% adidas
BASF 51,26 -0,91% BASF
BMW AG 57,88 -0,86% BMW AG
Brenntag SE 60,78 -1,20% Brenntag SE
Continental AG 67,44 0,66% Continental AG
Deutsche Telekom AG 28,75 -1,34% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 55,41 0,98% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,61 -0,94% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 137,65 -0,90% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 38,18 0,81% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,20 0,47% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,54 -0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

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