BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Marktbericht
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20.08.2026 09:28:41
Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start schwächer
Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 26 040,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,175 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,155 Prozent auf 26 050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 091,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 062,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 040,77 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der DAX mit 24 846,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 737,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der DAX mit 24 276,97 Punkten berechnet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 573,50 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Continental (+ 1,58 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (+ 1,47 Prozent auf 59,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 75,76 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 38,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,99 Prozent auf 45,47 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-2,43 Prozent auf 60,18 EUR), SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), BASF (-1,53 Prozent auf 51,00 EUR), Merck (-1,37 Prozent auf 136,45 EUR) und Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 314 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,35
|-2,76%
|BASF
|51,26
|-0,91%
|BMW AG
|57,88
|-0,86%
|Brenntag SE
|60,78
|-1,20%
|Continental AG
|67,44
|0,66%
|Deutsche Telekom AG
|28,75
|-1,34%
|Infineon AG
|55,41
|0,98%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|44,61
|-0,94%
|Merck KGaA
|137,65
|-0,90%
|QIAGEN N.V.
|38,18
|0,81%
|SAP SE
|185,20
|0,47%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,54
|-0,11%
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|DAX
|25 983,04
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