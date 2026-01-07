Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels in Grün

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich legte der DAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 25 098,53 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,135 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,413 Prozent auf 24 995,00 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 121,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 982,62 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 028,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 385,78 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 20 340,57 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,85 Prozent auf 1 825,00 EUR), Zalando (+ 4,62 Prozent auf 25,57 EUR), Siemens (+ 3,51 Prozent auf 256,25 EUR), SAP SE (+ 3,14 Prozent auf 208,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 3,08 Prozent auf 394,90 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-3,59 Prozent auf 83,15 EUR), Beiersdorf (-3,37 Prozent auf 91,82 EUR), Deutsche Börse (-3,17 Prozent auf 213,90 EUR), Commerzbank (-3,03 Prozent auf 34,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,59 Prozent auf 39,18 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 366 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 234,777 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,60 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,10 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at