Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels schwächer

So bewegte sich der DAX am Montag zum Handelsende.

Am Montag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,04 Prozent schwächer bei 24 444,33 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,092 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 1,28 Prozent leichter bei 24 385,04 Punkten, nach 24 702,24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 497,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 290,00 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der DAX lag vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 22 380,19 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.01.2026, den Stand von 24 703,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der DAX mit 21 205,86 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,387 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 2,61 Prozent auf 57,36 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 36,48 EUR), Deutsche Börse (+ 1,07 Prozent auf 263,90 EUR), Brenntag SE (+ 0,88 Prozent auf 59,80 EUR) und Hannover Rück (+ 0,73 Prozent auf 277,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-4,33 Prozent auf 331,10 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,39 Prozent auf 90,48 EUR), Heidelberg Materials (-2,22 Prozent auf 191,70 EUR) und Deutsche Bank (-2,18 Prozent auf 28,28 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 333 173 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 188,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at