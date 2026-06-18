Börse Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,25 Prozent auf 24 997,84 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,051 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,248 Prozent auf 24 996,54 Punkte an der Kurstafel, nach 24 934,67 Punkten am Vortag.

Bei 24 982,89 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 021,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,281 Prozent abwärts. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 18.05.2026, den Wert von 24 307,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der DAX 23 502,25 Punkte auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 23 317,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,87 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,55 Prozent auf 80,57 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 190,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 164,48 EUR), Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 1 186,40 EUR) und Siemens (+ 1,04 Prozent auf 275,95 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Scout24 (-3,99 Prozent auf 74,50 EUR), Brenntag SE (-2,15 Prozent auf 53,82 EUR), QIAGEN (-1,65 Prozent auf 31,68 EUR), Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 70,66 EUR) und BMW (-1,45 Prozent auf 61,34 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 344 989 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 208,136 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at