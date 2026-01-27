Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|XETRA-Handel im Fokus
|
27.01.2026 09:29:53
Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels im Plus
Am Dienstag legt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 24 987,58 Punkte zu. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,135 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,301 Prozent auf 25 008,03 Punkte an der Kurstafel, nach 24 933,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 978,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 020,22 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 27.10.2025, mit 24 308,78 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 21 282,18 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 143,15 EUR), EON SE (+ 1,21 Prozent auf 17,55 EUR), Fresenius SE (+ 0,98 Prozent auf 48,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,81 Prozent auf 375,30 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,80 Prozent auf 214,70 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,64 Prozent auf 45,58 EUR), QIAGEN (-1,43 Prozent auf 45,77 EUR), Henkel vz (-1,00 Prozent auf 71,60 EUR), Vonovia SE (-0,86 Prozent auf 24,13 EUR) und Beiersdorf (-0,84 Prozent auf 96,64 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 517 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 225,350 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
