Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,22 Prozent schwächer bei 24 944,47 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,103 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,078 Prozent stärker bei 25 018,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 999,53 Punkten am Vortag.

Bei 24 944,47 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 021,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,077 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 910,41 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 24 154,47 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Stand von 24 009,38 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,65 Prozent zu. Bei 25 900,10 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 1,34 Prozent auf 470,20 EUR), Deutsche Bank (+ 0,53 Prozent auf 31,98 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,52 Prozent auf 175,20 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 48,14 EUR) und Airbus SE (+ 0,30 Prozent auf 195,96 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-1,61 Prozent auf 73,50 EUR), Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,40 EUR), QIAGEN (-1,13 Prozent auf 36,22 EUR), Infineon (-1,07 Prozent auf 66,59 EUR) und BMW (-1,02 Prozent auf 58,32 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 167 438 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 208,022 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at