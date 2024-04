Börse Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,50 Prozent stärker bei 3 265,15 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 484,974 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,006 Prozent höher bei 3 217,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 216,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 265,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 217,13 Einheiten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Wert von 3 423,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 288,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 3 275,04 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 1,79 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 4,75 Prozent auf 22,51 EUR), SAP SE (+ 4,14 Prozent auf 172,98 EUR), Sartorius vz (+ 3,26 Prozent auf 282,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,25 Prozent auf 101,80 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 3,22 Prozent auf 44,90 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen freenet (-0,07 Prozent auf 27,24 EUR), MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,75 EUR), Infineon (+ 0,02 Prozent auf 29,81 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,07 Prozent auf 29,10 EUR) und PNE (+ 0,30 Prozent auf 13,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 783 857 Aktien gehandelt. Mit 193,526 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,74 Prozent gelockt.

