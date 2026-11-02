Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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02.11.2026 12:27:06
Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im DAX
Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,29 Prozent auf 25 892,45 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,143 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,060 Prozent schwächer bei 25 802,74 Punkten, nach 25 818,21 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25 741,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 925,26 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der DAX noch bei 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 629,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX mit 23 958,30 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,59 Prozent auf 51,87 EUR), Fresenius SE (+ 2,11 Prozent auf 48,81 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,93) Prozent auf 153,35 EUR), Symrise (+ 1,87 Prozent auf 94,76 EUR) und Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 128,74 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,32 Prozent auf 49,91 EUR), Daimler Truck (-0,94 Prozent auf 40,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,78 Prozent auf 69,08 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,65 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 199 730 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,500 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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