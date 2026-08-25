Börse Frankfurt in Grün: Am Nachmittag Gewinne im DAX

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag legt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 26 277,02 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,175 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,381 Prozent auf 26 206,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26 106,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 26 341,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 164,11 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 099,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der DAX einen Wert von 25 389,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 273,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,08 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 4,58 Prozent auf 81,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 154,10 EUR), Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 206,90 EUR) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 285,95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil BASF (-2,33 Prozent auf 51,21 EUR), Brenntag SE (-1,89 Prozent auf 60,26 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 39,78 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 153,40 EUR) und Henkel vz (-1,07 Prozent auf 75,74 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 639 579 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 217,128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at